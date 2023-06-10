Нічна атака на Україну: росія випустила 8 ракет та 35 дронів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росія в ніч на 10 червня випустила по Україні 8 ракет різного типу, а також 35 дронів-камікадзе іранського виробництва. Сили ППО збили більшість ворожих цілей.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Атака тривала з 23:00 год 9 червня до 5:00 год 10 червня. Окупанти атакували Одеську, Харківську та Полтавську області.
За даними військових, 8 ракет наземного базування різних типів Росія випустила з північного та південного напрямків. Дрони випускали з району східного узбережжя Азовського моря.
Сили протиповітряної оборони знищено 2 крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів Shahed-136/131.
Також за минулу добу, 9 червня, ЗСУ збили 12 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня ("Орлан-10", Zala, Supercam).
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