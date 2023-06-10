Евакуація на Херсонщині: як волонтери рятують людей та тварин під ворожими обстрілами [ Редагувати ]
Херсонщина - під ворожим обстрілом. Ворог відранку обстрілює місто та область з артилерії. Армія рф намагається завадити евакуації людей. Утім попри страх та ризик - волонтери - продовжують вивозити місцевих човнами. З одним із добровольців-рятівників поспілкувався Сергій Вендін.
Плавают холодильники… Первые этажи затоплены полностью..
Це відео Ярослав зняв під час евакуації людей та тварин у Херсоні.
Очень, конечно, непривычно плавать среди вывесок и знаков. Очень глубокая вода…
Та навіть за таких умов херсонці зберігають спокій. А дехто навіть жартує, що від такої риболовлі не відмовиться. Цей дідусь сидить з вудкою на власному балконі.
- Вы рыбу ловите? - Жду. Тут коропа гуляют. По 5 часов не сплю. Тут коропа отакые скыдаются. - Серьезно? - Честно. Ну, такие килограммовые. - И что решили, оставатся? - Да, я ж их ловлю.
Вода - звідусіль, але чимало людей відмовляються евакуюватися, каже Ярослав.
Ярослав Прокопенко, волонтер:
Стандартні відмовки, які ми взагалі чуємо на евакуаціях. "Це моя домівка", "куди я поїду". Це вже для мене не щось несподіване. Дуже багато людей вирішили залишитися у своїх домівках. Тому ми допомогли кільком бабусям доправитись до берега. Евакуюватися вони не захотіли з Херсона.
Проте допомоги потребують і тварини, волонтери бачили голодних і здичавілих від страху собак. Перелякані, вони не завжди йшли до рук.
Ярослав Прокопенко, волонтер:
20 собак на криші було. У них був дуже обмежений простір. Ми їх нагодували й декількох забрали з собою.
Під час чергового виїзду на евакуацію волонтери почули вибухи.
Ярослав Прокопенко, волонтер:
На тому місці, де випливали наші лодки, залишилися хлопці, вони розповідали, що залетів дрон, за 15 хвилин почався обстріл тої точки. Росіяни стріляли по людях евакуйованим. Ціль була не військові, а цивільні люди. Перешкодити евакуації була їхня мета.
Проте окупанти не залякали українців. Перечекавши обстріл, волонтери продовжили евакуацію людей та тварин із затоплених районів міста.
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