Прикладів, коли росіяни отримували по зубах в історії задосить.

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги. Україна має отримати системи ППО, безпілотники "Puma" і ракети "HAWК". Ця техніка допоможе ЗСУ точніше бити ворога. Адже західні системи відмінно показали себе на полі бою.

Як працює австралійський Bushmaster - бачив наш кореспондент Ігор Левенок. Його репортаж - зі східного фронту.

Броня ідеальна! Техніка дуже якісна для висадки десанту.

Чи змінить західна бронетехніка тактику української армії? Як вона показує себе на полі бою?

Українські десантники саме на ньому відпрацьовують наступальну тактику.

Наступ українського війська. Як зброя НАТО може вплинути на хід бойових дій?

Ми воюємо якістю, невеликими групами, штурмовими групами, воюємо технологіями.

Донеччина. В проміжках між запеклими боями на фронті бійці окремої бригади ДШВ відточують майстерність з вогневої підготовки й тактики штурмових дій.

Ігор Левенок, кореспондент:

За легендою навчань, умовний супротивник закріпився ось у цій посадці. З краю висунулася його піхота і зараз українські десантники на австралійському панцернику "Bushmaster" будуть відпрацьовувати вогневу підготовку. Головна умова - стріляти треба під час руху панцерника.

Швидкий і маневрений Bushmaster може взяти відділення десанту до десяти бійців. Посилена броня береже людей. Панцерник витримує підрив на протитанковій міні.

Торік під час успішного контрнаступу на Харківщині першими на рубіж ріки Оскол вийшли наші підрозділи, оснащені саме "Бушмастерами".

Рустам, командир роти 80-ї окремої бригади ДШВ:

Відпрацьовуємо штурми й по населених пунктах, і по лісопосадках, а також і оборонну тактику. Всі елементи. Ми працюємо при підготовці штурмових дій з підтримкою армійської авіації.

Тактика малих штурмових груп. Після зайняття вказаного рубежу, до вогню готуються стрільці автоматичних гранатометів та кулеметники.

Вони прикривають пересування решти особового складу бойової групи. Стрілецька зброя - американська. Кулемет "Браунінг" та станковий гранатомет МК-19.

Віталій, десантник 80-ї окремої бригади ДШВ:

Плюс в тому, що в нього краща кучність, внаслідок чого він важчий, але це є його мінусом при транспортуванні на позицію, тому що він досить важкий. Перевага цих боєприпасів, що вони є осколково-кумулятивні, і ми можемо вражати ними легко броньовану техніку.

Бійці розповідають, ця зброя для них вже не нова. Вона добре себе показала в боях за Бахмут. У порівнянні з радянськими аналогами є різниця.

Це набагато краща зброя, можна нею як одиночними стріляти, так і очередями. Два кілометри в нього прицільна дальність.

Такі бойові порядки, дозволяють максимально ефективно застосовувати тактику й озброєння невеликої штурмової групи.

Воюємо технологіями, те що якраз нам і дозволить перемогти. Ми повторюємо десь, можливо у свій час історію Ізраїля, який так само невеликою армією, але професійною, добре підготовленою армією з хорошою виучкою та з хорошими технологіями перемогли переважаючого ворога.

Командир роти десантників Владислав, за фахом історик і політолог, певен: в Україні московити неодмінно зазнають поразки.

росія готувалася воювати з усім світом, починаючи від історії свого створення, тому що це дике плем'я, яке не привчене до дипломатії, і їхня стратегія одна: нападати кількістю, але не якістю.

Прикладів, коли росіяни отримували по зубах в історії задосить.

Владислав, командир роти 80-ї окремої бригади ДШВ: