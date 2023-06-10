По вулицях плавають меблі, з дахів знімають домашніх тварин, а між селами пересуваються лише на човнах. 5-ту добу мешканці Снігурівщини оговтуються від розливу ріки Інгулець. В громаді досі проблеми з водою, подекуди довелося вимкнути світло, але виїжджати з підтоплених сіл люди здебільшого не готові. Сподіваються на диво, адже сьогодні вперше зафіксували спад рівня води.

Марина Михайловська працювала весь день у Снігурівському районі. І її сюжет далі.

Такого розливу Інгульця за 35 років Тетяна Анатоліївна не пам'ятає. Її будинок за лічені години затопило повністю. І нині майже не видно під водою.

Тетяна Заєць, жителька с. Івано-Кепине:

Зразу помалу, ми думали тільки до колодця. Тоді пішла сильно різко вода. Ми тільки встигли вивести худобу з чоловіком. І те виводили по пояс. На хаті тільки залишився франтон, а кухня, гараж - все під водою.

Інгулець піднявся на 6 метрів. Івано-Кепине - одне з найбільш постраждалих сіл Снігурівщини. Щонайбільше, місцеві намагаються врятувати тварин.

Врятувати домашній крам не встигла родина Надії Михайлівни. В них під водою 3 хати.

Надія Залевська, жителька с. Івано-Кепине:

Кришу затопило. Де там можна жити? Господарство все потопило. Качки й ті плавають. А в хатах теж - що винесли, а що не вспіли. Різко вода прийшла. Поки балон заправили, вже вода коло двору.

Людям пропонували евакуюватися до сусідньої Снігурівки, але власники затоплених будинків відмовляються. Переїжджають на вищі вулиці. Поки житимуть у родичів чи в порожніх хатах.

Тетяна Заєць, жителька села Івано-Кепине:

В мене 5 худоби. В мене доньчине господарство, моє. Я не в змозі. Стараєшся якось передержать, бо тут і робот не має. І хоч той прийом молока якогось був для дітей.

Людмила - мати 9 дітей, тепер теж без житла. Сподівається, що хату зможуть врятувати. А надії мало...

Людмила Михайличенко, жителька села Івано-Кепине:

У нас навряд. У нас підмурок, основа - глина. Не знаю, будемо сподіватися, будемо докладати зусиль.

Євген Гончар, в.о. старости Павлівського старостинського округу:

Будинки вже руйнуються. 2 вже впало в Івано-Кепино. В Павлівці вже стінка від будинку відвалилася. Важко сказати, що вони вціліють.

Вода в Інгульці піднімалася впродовж 4 діб.

Марина Михайловська, кореспондентка:

Ширина річки в цій місцевості збільшилася у 15 разів. Сухопутного сполучення села зі Снігурівкою вже немає.

Єдиний спосіб пересуватися між селами Снігурівської громади лише човни. Волонтери з усієї України підвозять жителям округу воду, продукти та ліки

Сергій Бідан, волонтер:

Ми прибули сюди з хлопцями з Кривого рогу. Почули про таку біду і приїхали. Небайдужі зібрали провізію, речі, все необхідне.

Тим часом в громаді готуються до будь-яких наслідків стихії.

Іван Кухта, начальник Снігурівської міської військової адміністрації:

Разом з підтопленнями зійде і муляка. Все буде на наших вулицях, городах, подвір'ях. Дуже багато роботи буде для боротьби з наслідками.

Водночас людям нагадують про мінну небезпеку. Територія громади значно забруднена вибухонебезпечними предметами. І їх водою може розносити далі.