Сили ППО "приземлили" 6 іранських ударних дронів вночі [ Редагувати ]
Уночі 11 червня російські окупанти атакували прифронтові зони в Харківській та Сумській областях. Наша протиповітряна оборона знищила 6 іранських дронів. Про це Telegram-канал у Telegram Повітряних сил ЗС України.
Уночі 11 червня 2023 року атаковано прифронтові зони у Харківській та Сумській області. За попередніми даними в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" протиповітряною обороною знищено шість іранських ударних дронів.
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