До Черкас перших тварин привезли лише на вихідних, та кілька котиків вже знайшли собі власника.

Нині у черкаському притулку перебуває більше трьох десятків тварин. В кожного в них своя історія - хтось залишився без господарів, а хтось два дні балансував на тонкому тросі в очікуванні порятунку. Дивімося.

Лише звук весла у воді і тиша, щоб почути тих, хто чекає на допомогу. Зоолонтери з переносками та повідками шукають тварин у затоплених районах Херсонщини. Важлива кожна хвилина і кожне життя.

Жанна Тарасенко, волонтерка:

Собаку, без якої не хотів евакуюватись хлопець, ми нашли, але її сильно затопило, наші хлопці пішли ниряти, бо до неї можна потрапити лише занирнувши під віконну раму.

Деякі з тварин тримались за життя, у буквальному сенсі, лапами.

Трос такий, як мій палець, і він все це врємя двоє суток не могли достать, не могли підплить, в ітогі рібята піднирнули, достали, але лапи трохи порізані. Тепер цей пес гуляє у черкаському притулку.

Ось так він цими двума подушечками зачіплявся за металевий тросік і так стояв.

Він лише дві доби як біженець, та вже призвичаївся до життя на новому місці. Щоправда, ніяк не може наїстися.

Жанна Тарасенко, волонтерка:

Поки не вміє адекватно їсти, хватає все, шо йому кидають, дуже жалобно, хоча трішечки може підгаркувати коли їсть, просто така в нього зараз у їжі цінність, що він готовий їсти і вдень, і ввечері, і зранку.

Рятували тварин на Херсонщині волонтери просто під артобстрілами, але ні на хвилину не пошкодували, що ризикують.

Олена Молчанова, волонтерка:

Ви б хотіли, шоб вам прийшли на допомогу? Я б хотіла. Якщо б це горе сталось у нашому регіоні, я б дуже хотіла, щоб інші наші міста нам допомогали, долучились до нас, тому ми не вагаючись прийняли таке рішення, що ми повинні обʼєднуватись і допомагати.

У черкаському притулку - нині три десятки врятованих хвостанів. Поки за ними спостерігають, а потім вже розселятимуть у вольєри та шукатимуть нових господарів.

Олена Молчанова, волонтерка:

В нього загинули власники, він зараз сам, дуже контактний, до речі, хлопчик, він в пошуках нової родини, сподіваємось, шо так воно і буде.

До Черкас перших тварин привезли лише на вихідних, та кілька котиків вже знайшли собі власника.

Олена Сухенко, відвідувачка притулку:

Дуже важко було на все це дивитись, в мене і так є двоє котиків, я вирішила, шо взяти ще одного буде не проблема, дуже хотілось допомогти.

За одним із мурчиків прийшли під час зйомки нашого сюжету.

- Взагалі буде шикарний кіт. - Інших вже не пропонувати вам? Персик сподобався? - Та він вже замурчав, як його тепер не забрати…

Поки врятовані тварини проходять адаптацію у притулку, містян запрошують на провідати чотирилапих.