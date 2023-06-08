Україна та Нідерланди тиснуть на Іспанію, щоб Мадрид поставив Києву Patriot - El País [ Редагувати ]
Україна та Нідерланди тиснуть на Іспанію, щоб Мадрид поставив Києву системи протиракетної оборони Patriot. Про це пише газета El País.
За її інформацією, президент України Володимир Зеленський зробив відповідний запит під час зустрічі з головою іспанського уряду Педро Санчесом на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові.
Це питання також стало темою обговорення з прем'єром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом з огляду на те, що в цій країні Іспанія розмістила в рамках НАТО батарею ракет Patriot.
Крім того, Київ намагався порушити питання про постачання Patriot зі Швецією, Польщею чи Румунією, а також з країнами, які не входять до ЄС, наприклад, з ОАЕ.
Одна з двох батарей, які є в Іспанії, розміщена на турецькій базі Інджирлік з 2015 року, а друга перебуває в автономній спільноті Валенсія на сході Іспанії і є важливою для національної оборони.
El País стверджує, що Мадрид був готовий передавати Києву розгорнуту в Туреччині батарею, але Ердоган ясно дав зрозуміти, що зацікавлений у тому, щоб комплекс залишився в республіці після 31 грудня 2023 року, коли завершується дія поточних зобов'язань.
При цьому присутність Patriot у Туреччині вже давно не відповідає військовій необхідності, оскільки ризик ракетного удару з Сирії зник, але має високий політичний зміст, бо це робить видимою солідарність НАТО з Туреччиною.
Термін служби батарей, які є в Іспанії, добігає кінця. Вони мають бути виведені з експлуатації, якщо не будуть модернізовані.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal, що Києву необхідні 50 систем Patriot.
Як працює ЗРК Patriot
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