Ракети для Patriot, ЗРК HAWK, безпілотники Puma: США оголосили пакет військової допомоги на $2,1 млрд [ Редагувати ]
У пятницю, 9 червня, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Збройним Силам України $2,1 млрд. Про це повідомляється на сайті Пентагону.
Критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси надаються у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це означає, що вони не будуть поставлені негайно зі складів, на цю суму укладатимуться контракти з виробниками.
До нового пакету військової допомоги увійшли:
- ракети для систем ППО Patriot;
- системи протиповітряної оборони HAWK та ракети до них;
- 105-мм та 203-мм артилерійські снаряди;
- безпілотні літальні апарати Puma;
- боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
- фінансування заходів щодо навчання, технічного обслуговування та життєзабезпечення українських військ.
Нагадаємо, Білий дім назвав пріоритетом постачання Україні систем ППО.
по темі
Збройні сили України втратили німецький ЗРК IRIS-T, вартістю 17 млн євро, зробивши . Про це пише військовий оглядач німецького BILD Юліан Репке.
Колишній генеральний секретар НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен вважає, що деякі країни альянсу, зокрема Польща та країни Прибалтики, можуть відправити свої війська до України, якщо держави блоку не зможуть надати Києву гарантій безпеки.
Влада США вважає пріоритетом постачання України засобів протиповітряної оборони (ППО). Про це заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі
Сполучені Штати вважають, що український контрнаступ буде успішним і дозволить деокупувати "стратегічно важливі території". З такою оцінкою в неділю, 4 червня, в інтерв'ю телекомпанії CNN виступив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван
Цієї ночі, 9 червня, країна-агресор рф застосувала проти України дрони-камікадзе, розвідувальні БПЛА й ракети, які кругами літали довкола міст