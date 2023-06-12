Українські полярники показали рідкісне видовище у Антарктиді (відео) [ Редагувати ]
Українські полярники станції "Академік Вернадський" показали унікальне видовище, як "стрибають" найбільші тварини на планеті - кити. Таку картину навіть не кожен дослідник може побачити протягом року перебування в Антарктиді.
Відео опублікували на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.
На відео - горбатий кит. Як зазначають полярники, дорослі представники кити сягають 15 метрів у довжину - приблизно, як п'ятиповерхівка.
Просто уявіть: ви сидите в човні посеред океану, чекаєте вдалого моменту, щоб сфотографувати візерунок на хвості горбаня для його ідентифікації, а тут перед вами вистрибує "китова п'ятиповерхівка".
"До речі, саме горбані вважаються найбільш стрибучими серед свого підряду вусатих китів", - зазначають полярники.
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