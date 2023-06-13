Ця виставка народилася з дитячого запитання: "Як ми можемо допомогти військовим?"

Діти рятують життя. В Одесі маленькі художники за допомоги дорослих організували у Міському саду виставку-продаж своїх робіт. Картини коштували від трьохсот до майже двох тисяч гривень. За ці гроші придбають - турнікети для наших захисників. Загалом зібрали суму, якої вистачить на 88 крово-спинних систем. А це - 88 врятованих життів.

Ця виставка народилася з дитячого запитання: "Як ми можемо допомогти військовим?"

Микола Куцак, співорганізатор виставки:

Коли я почув це питання від дітей 9-8 років, це мене дуже зворушило. Це - не та історія, коли батьки дають гроші й дітки несуть їх в якійсь фонд, хоча це теж класно. Але це саме вони захотіли це зробити, і зробили.

Роботи на виставку готували в рідній студії.

Марина, авторка малюнків:

Я малюю всяких українок і українців. А потім буду малювати воєнних. Намалювала пса Патрона, воєнних й всяку охорону: мішки, їжаки.

Діти відбирали найкращі картини. Ті, які досі відмовлялися дарувати навіть найріднішим людям.

Марина, мати семирічної художниці:

Ми пояснили, шо ці роботи будуть продані й гроші підуть, щоб допомогти військовим. Вона подумала. І вона відібрала свої найгарніші роботи!

І дорослі одесити підтримали ініціативу юних художників. За перші години роботи виставки продали майже половину робіт. Представники благодійного фонду прийшли на відкриття з турнікетами в руках, щоб показати, на що саме підуть гроші від продажу картин.

Павло Махлайчук, представник фонду "Корпорація монстрів":

У мене в руках кровоспинний засіб. Це той засіб, який має бути у кожного бійця в кількості 2 штуки. Це те, що рятує життя.

А ще за бажанням нові власники можуть передати військовим куплені картини. Для бійців малюнки важливі, як і талісмани, виготовлені дитячими руками.

Аліна, авторка малюнків:

Я сплела брату браслет у кольорі нашого прапора. Він не дуже міцний. Він порвався, і він перерив весь окоп, щоб його знайти й повернути. Він сказав, що без нього нікуди не піде.

Аліса, авторка малюнків: