Нідерланди вже за декілька місяців готові розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це оголосила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у Twitter.

"Я щойно повідомила Палату представників про нову підтримку України. Ми розпочнемо навчання F-16 протягом кількох місяців", - повідомила міністр.

Вона також розповіла, що зараз Нідерланди разом з партнерами працюють над центром підготовки F-16.

"Ми також продовжимо зміцнювати українську протиповітряну оборону", - зауважила Оллонґрен.