Нідерланди про навчання українців на F-16: розпочнемо найближчими місяцями [ Редагувати ]
Нідерланди вже за декілька місяців готові розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це оголосила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у Twitter.
"Я щойно повідомила Палату представників про нову підтримку України. Ми розпочнемо навчання F-16 протягом кількох місяців", - повідомила міністр.
Вона також розповіла, що зараз Нідерланди разом з партнерами працюють над центром підготовки F-16.
"Ми також продовжимо зміцнювати українську протиповітряну оборону", - зауважила Оллонґрен.
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