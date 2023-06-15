Голова громади у Чернівецькій області Олег Горбатюк брав участь у визволенні Київщини і вже рік перебуває під Бахмутом. Чоловік пішов до військкомату в перший день повномасштабного вторгнення, бо мав бойовий досвід ще з 2014 -го. Вперше за цей рік військовий приїхав додому. Історію бойового шляху голови ОТГ і колишнього викладача університету - дивіться далі.

Одразу при вході до Рукшинської сільської ради - пам'ятки війни - просто з поля бою їх передали односельці.

Гірке нагадування про те, що відбувається у нашій державі і яка іде важка війна. Це від гаубиці 777 корпус, і від різного калібру - крупнокаліберного автомата і кулемета.

Тут списки мешканців, які захищають країну та прапор із підписами бійців.

Наш Олег Васильович проходить службу у 109-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні. Це їхній прапор, який він нам особисто подарував нам, коли ми були в них під Бахмутом. І хлопці підписали.

Боронить країну від російських терористів і голова Рукшинської громади Олег Горбатюк. Вдруге за час війни військовий приїхав додому.

Викладач Чернівецького Національного університету, доброволець, командир взводу десантників Олег Горбатюк у 2015 році переміг на виборах у Рукшинській об'єднаній територіальній громаді. А з початком повномасштабного вторгнення Олег знову пішов до військкомату.

Олег Горбатюк, військовослужбовець Збройних сил України:

Хто це має робити? У першу чергу, це люди, які вже мають досвід. І я знав, куди я іду, що я буду робити і я потрібен там і коли я вже знав, куди я потрапив і де ми будемо, я одразу зателефонував дружині і вона поїхала з моїм кумом, вони все купили і передали - бензопили, кирки, лопати..

Зранку зібрали сесію, щоб служити у лавах ЗСУ, голова громади передав повноваження своєму заступнику, - а ввечері Олег вже був у військовій частині.

Олег Горбатюк, військовослужбовець Збройних сил України:

Мені дуже пощастило. Я потрапив у 10-ту гірсько-штурмову бригаду, 109 батальйон, першу гірсько-штурмову роту. Це була одна з найкращих рот, де був гарний офіцерський склад, де були гарно підготовлені контрактники.

Управлінські вміння допомогли Олегу організовувати побут та людей.

Олег Горбатюк, військовослужбовець Збройних сил України:

Треба поставити людей на ті місця там, щоби максимально можна було застосувати його здібності до роботи..

Перший штурм, у якому брав участь підрозділ Олега, відбувся 7 березня на Київщині. Далі були бої в районі Бахмута, біля Лисичанська і Соледара.

Олег Горбатюк, військовослужбовець Збройних сил України:

Весна-осінь, коли дощі, болото. Це найважче, для солдата. В нас був маршрут, коли болото було вище колін. Суцільна жижава. І це треба було носити БК, виносити 200-х, 300-х. При чому, це треба було робити уночі, бо снайпери працювали, все працювало. Це дуже складний був етап.

Окупанти випускають тисячі снарядів, такої інтенсивності вогню не було у 2014-15 роках, розповідає Олег.

Але і українське військо стало більш досвідченим. Зокрема, і завдяки тому, що має підтримку тилу.

Валерій Мариняк, заступник голови Рукшинської сільської ради:

Я був дуже приємно вражений, коли люди, я би не сказав, що з великими статками, приходили і питали, коли ми будемо їхати і що хлопцям ще потрібно. І дуже багато автомобілів було закуплено і ремонти техніки здійснювався, яку звідти привозили.

Мешканці громади, які перебувають за кордоном, віддали свої будинки вимушеним переселенцям, і всі гуртом не припиняють передавати усе необхідне і до війська.

Олег Горбатюк, військовослужбовець Збройних сил України:

Щоби ми перемогли, ми мусимо максимально мобілізувати увесь ресурс країни, і тих наших мешканців, хто за кордоном, щоб вони пояснювали там, що ми воюємо не тільки за себе. А ми ще воюємо за їхнє благополучне життя.

І колектив не втрачає запалу, адже керівник мотивує своїм прикладом. Так, вишукують додаткові можливості наповнювати бюджет. А також, вдається втілювати грантові проєкти. Так, у місцевому ліцеї відкрили виробничу майстерню.

Інна Гондуряга, керівник фінансового відділу Рукшинської громади:

Де активна молодь зможе долучатись, старшокласники, також будемо намагатись залучати ВПО сюди, щоб вони також могли застосувати свої навички, можливо, реалізувати себе, відкрити підприємницьку діяльність.

Олег Горбатюк удруге за півтора року приїжджає додому. Він каже: зараз почувається радше військовим, ніж представником місцевого самоврядування. Проте хоче безпеки і процвітання і рідній громаді, і всій українській землі.