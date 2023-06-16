У пʼятницю, 16 червня, під час масованої атаки по Києву сили ППО збили 12 ракет - 6 "Калібрів" та 6 "Кинджалів". Також ППО "приземлила" два БПЛА. Про це заявив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

Близько 10 години атакували ракетами різних типів. За попередніми даними маємо зараз успішне збиття 6 ракет "Калібр" з Чорного моря з кораблів запускались, а також 6 ракет Х-47 "Кинджал". Знову аеробалістичні ракети атакували передусім столицю.

За словами Ігната, країнам Африки дуже бракує правдивої інформації.

російська пропаганда добре засіла в інформпросторі саме цього континенту. Я думаю, що на власні очі переконаються, як це відбувається.

Крім того, за даними Повітряних сил були збиті і два розвідувальних БПЛА.