Мирні переговори з росією можливі тільки після повного виведення російських військ з окупованих територій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Києві після переговорів з делегацією лідерів країн Африканського Союзу.

Росія є єдиним джерелом війни та єдиною причиною, чому наслідки цієї війни завдають шкоди всьому світу, різним народам на всіх континентах. Ніхто не може відчувати, що їхні кордони захищені, а безпеку їхніх людей гарантовано, поки Росія намагається зробити агресію й крадіжку чужих земель глобальною нормою. Росія довго намагалася обдурити всіх із "Мінськом". Очевидно, що Росія намагається зараз повернутися до своєї старої примітивної тактики обману. Але обдурити світ у Росії більше не вийде. Обдурити Україну точно неможливо. Іще раз зазначу: потрібен реальний мир, а отже, реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної території. Україні та всьому світу не потрібні ані "заморожені" конфлікти, ані війни, що тліють. Мир потрібен.

За словами Зеленського, він "представив учасникам зустрічі результати наших зусиль у рамках двох експортних ініціатив - Чорноморської зернової та гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

Ми реально допомагаємо світу й конкретно - багатьом народам Африки, Азії, Європи зберігати соціальну стабільність і цінову передбачуваність на продовольчому ринку завдяки нашому експорту. Разом із партнерами працюємо над зерновими хабами в Африці. Постачання продовольства має бути надійно гарантоване, і право кожної людини на їжу має бути забезпечено попри будь-які намагання таких держав, як Росія, використовувати загрозу голоду та соціальної нестабільності для шантажу народів.

Нагадаємо, у п'ятницю до Києва прибула делегація з Африки, до якої увійшли президенти Коморських островів, Південно-Африканської Республіки, Сенегалу, Замбії, прем’єр-міністр Єгипту та спецпредставники лідерів Конго й Уганди.

У суботу, 17 червня, африканські лідери відвідають Москву для переговорів з путіним.