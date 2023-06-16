Ракетний удар по Києву: у президента ПАР шокували заявою [ Редагувати ]
Африканські лідери, які перебували з візитом у Києві, нібито не чули сигналу повітряної тривоги та вибухів у місті під час чергової атаки росіян.
Про це повідомляє в Twitter речник президента ПАР Вінсент Магвен.
За його словами, делегація проводила свій візит згідно з планом. При цьому він заявив, що все, що пережила африканська делегація, видалось їм абсолютно нормальним.
"І вибухів ми не чули. Натомість ми бачили, як люди неквапливо проводять свій день. З того, що ми пережили досі, все здається нормальним", - написав він.
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