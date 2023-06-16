Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та "мають частковий успіх". Станом на зараз українські війська просунулися до двох кілометрів на кожному напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога. На напрямках, де ми в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутись.

На сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському.

На Бахмутському напрямку загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Наші війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших сил оборони.

На сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків.

На півдні наші війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу. Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичний успіх.

Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ.

На Бердянському і Маріупольському напрямках ворог стягує війська з інших напрямків і збільшує вогневий вплив. Крім того, наші війська стикаються з суцільним замінуванням полів.