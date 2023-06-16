Ворог зосереджує великі сили: Сирський відвідав позиції на Бахмутському напрямку [ Редагувати ]
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Разом із командирами бригад та тактичних угруповань спланували подальші дії українських військ, повідомив генерал у своєму Telegram-каналі.
Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують йти вперед та звільняти українську землю. Відвідав наших воїнів на передовій. З командирами бригад та тактичних угруповань визначили головні завдання та спланували подальші дії.
Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку, повідомив Сирський.
На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків, повідомила напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Впродовж доби відбулось 21 бойове зіткнення, повідомив Генштаб у вечірньому зведенні 16 червня.
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