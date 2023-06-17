Штурм і стрілянина. Тактична підготовка і надання медичної допомоги. Як українські бійці відточують навички за кілька кілометрів від лінії вогню показали кореспонденти Військового телебачення.

Валерія Подкіч, кореспондентка Військового телебачення України:

Тут, у прифронтових містах, за декілька кілометрів до самої лінії вогню між штурмами - піхотинці щогодини вдосконалюють свою техніку та проводять тренування з імітуванням реального бою. Як саме це відбувається? Ми з моїм оператором сьогодні привідкриємо завісу.

Вправи для піхоти, стрільба на точність, штурм окопів та бій у лісі. На імпровізованому полігоні наші бійці облаштували кілька місць для навчання.

Валерія Подкіч, кореспондентка Військового телебачення України:

Цей етап підготовки хлопці жартома називають "для дорослих дядь", бо до цього були так звані "памперси". Тут не вивчають щось нове, зараз йде відпрацювання всіх попередньо набутих навичок.

Позивний "Кос", військовослужбовець Збройних сил України:

Буде відпрацьовуватись робота в траншеях, буде обстріляна піхота на відповідному навчальному місці, буде відпрацьовуватись тактична медицина.

Валерія Подкіч, кореспондентка Військового телебачення України:

Інструкторами для піхотинців виступають їхні сержанти - вони мають власний бойовий досвід у таких містах, як Піски, Вугледар та Бахмут. Тож піхотинців вони не жаліють, адже знають, що кожна помилка може вартувати життя.

Важливо, аби кожен воїн міг не лише влучно стріляти, а й вмів надати першу медичну допомогу собі або пораненому побратиму. Навіть у стані стресу руки мають пам'ятати, як і що робити.

Валерія Подкіч, кореспондентка Військового телебачення України:

Зараз ми йдемо на обстріл піхоти. З чого вона відбувається? І для чого це робиться?

Позивний "Камаз", інструктор з тактичної медицини:

Обстрілюємо ми з кулемета "ПК" та автомата "АК". Для чого це відбувається? Щоб люди розуміли, що у справжньому бою, коли свистять кулі над вухами, над тілом, щоб вони не відмежувалися, щоб вони могли виконувати поставлену задачу.

Отримавши певні теоретичні знання, бійці вирушають на полігон. Тут - просто серед лісу - імітують реальний бій. Задача - здійснити штурм ворожих позицій і зачистити визначену ділянку. І з цим завданням воїни справляються на відмінно.