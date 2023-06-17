Понад 11 тисяч чоловіків були затримані при спробі нелегально перетнути державний кордон України, кажуть у Держприкордонслужбі. Схованок безліч - багажник авто серед купи речей, таємні ніші у вантажівках. Виявити таких нелегалів стає легше.

Волинські прикордонники отримали нове обладнання для сканування на пунктах пропуску. Ці прилади здатні вирахувати будь-який схрон у транспортному засобі.

Ці датчики можуть виявити будь-кого у найнепомітнішій схованці. Їх використовують для виявлення ухилянтів, які намагаються нелегально виїхати за кордон. Такі чоловіки намагаються сховатися серед вантажу або у купі речей в багажнику. Проте обдурити техніку не вдасться.

Олександр Харкевич, інспектор Державної прикордонної служби:

Якщо транспортний засіб перебуває на вулиці і якщо швидкість вітру - буде коливання самого причепа, він усе сумує - коливання землі й коливання самих датчиків, які закріплені внизу транспортного засобу, видає відсотковість і визначає уже наприкінці, чи можливо, що там виявлена особа.

Сканер складається з кількох компонентів.

Є 4 основні датчики, які ми закріплюємо на рамі транспортного засобу, який ми хочемо оглянути. Є головний блок і сейсмічні датчики, які встановлюються знизу й вимірюють коливання землі.

На перевірку заїжджає вантажівка. Водій Юрій їде до Польщі. Каже, сканування зручне, бо не забирає багато часу.

Юрій Василишин, водій вантажівки:

Така процедура займає орієнтовно 15-20 хвилин. Тут нічого не потрібно боятися, якщо ви нічого не перевозите або нікого не перевозите в середині в причепі чи в кабіні. Дуже швидко, оперативно, хлопці знають свою роботу. Нема ніяких нервів, якщо в тебе совість чиста.

До машини кріплять датчики, ще один ставлять поруч із головним блоком апарату. Сейсмоприлади чутливі й реєструють найменші коливання землі поблизу.

Уся інформація надходить на планшет. Перша перевірка із водієм в салоні. Машина не рухається, однак прилади подають іншу інформацію. За кілька секунд на екрані з'являється жовте поле.

Ми попросили водія, щоби він перебував на цей момент у транспортному засобі. Прилад виділився в жовтому фоні - це є великий варіант можливості, що в цьому транспортному засобі, можливо, перебуває особа, або це є коливання будь-якого сейсмічного датчика, якийсь сторонній шум, і програма радить нам зробити повторне сканування.

Водія просять вийти з кабіни та відійти від вантажівки. Прикордонники знову сканують вантажівку - на моніторі зелене поле. Напис: "Без людей".

Олександр Харкевич, інспектор Державної прикордонної служби:

Навіть момент дихання або серцебиття. Він навіть відчуває серцебиття в транспортному засобі, тобто якщо особа буде прихована серед вантажу і не буде рухатися, знаючи, що транспортний засіб оглядають на предмет пошуку можливої особи, то серцебиття датчик виявить.

Де саме сховок, допомагає встановити сучасний рентген. Прилад навіть здатен розрізняти живе та неживе.

Олександр Харкевич, інспектор Державної прикордонної служби:

Є ще додаткові види огляду, щоби виявити, чи це є органіка, чи це є метал за допомогою цих кнопок.

За допомоги новітніх засобів перевірки на кордоні проходитимуть швидше. І виявляти втікачів від мобілізації буде простіше.

Маргарита Вершиніна, речниця 6-го Волинського прикордонного загону:

Ці сучасні технічні засоби ми отримали в рамках реалізації проєкту Міжнародної технічної допомоги. Вони допомагають нам при огляді транспортних засобів, зокрема, щодо виявлення в обладнаних схованках осіб, а також інших предметів безпекової складової - це зброя, боєприпаси, також наркотичні речовини.

У Держприкордонслужбі розповіли, що з лютого минулого року виявили та затримали майже 11 тисяч ухилянтів, які намагалися перетнути кордон. Ще понад 5,5 тисяч чоловіків намагалися зробити це за підробленими документами.