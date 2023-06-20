Казахстанська нафтова компанія "Казмунайгаз" повідомила, що підписала з Rosneft Deutschland (націоналізована владою ФРН донька російської "Роснефти") договір про постачання нафти до Німеччини на 2023 рік. Постачання здійснюватимуться через нафтопровід "Дружба".

Згідно з умовами угоди, "Казмунайгаз" щомісяця постачатиме до Німеччини нафту обсягом 100 тис. тонн до кінця нинішнього року. Підписаний договір стосується постачання сирої нафти на нафтопереробний завод PCK Raffinerie у німецькому місті Шведт.

Сукупний обсяг постачання нафти "Казмунайгазу" до Німеччини в 2023 році становитиме не менше 890 тис. тонн. Також у компанії пояснили, що "німецька сторона зацікавлена у збільшенні обсягів постачання казахстанської нафти та з ресурсів інших казахстанських нафтових компаній".

Раніше російська нафтова компанія "Роснефть" оновила угоду з казахстанським "Казтрансойлом" про постачання до Китаю через Казахстан 10 млн тонн нафти на рік впродовж десяти років. Довгостроковий контракт на постачання нафти "Роснефть" уклала з китайською CNPC ще 2013 року, а 2022 року продовжила його до 2034 року.

Нагадаємо, квота рф видобутку нафти в рамках домовленостей у форматі ОПЕК+ знизиться у 2024 році на 650 тисяч барелів за добу.