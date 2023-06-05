Рф знову скоротить видобуток нафти в 2024 році [ Редагувати ]
Квота рф видобутку нафти в рамках домовленостей у форматі ОПЕК+ знизиться у 2024 році на 650 тисяч барелів за добу, що було погоджено на зустрічі представників країн організації в австрійській столиці Відні.
Разом з тим віце-прем'єр рф Олександр Новак заявляє, що країна не відмовляється від добровільного зобов'язання видобувати на півмільйона барелів нафти на день менше, ніж передбачено квотою.
На поточний рік російська квота становить 10,478 млн барелів на добу, а в 2024 році вона знизиться до 9,828 млн. Враховуючи добровільне скорочення, йдеться про зниження видобутку до 9,328 млн наступного року.
Квота Саудівської Аравії залишиться незмінною 2024-го (10,478 млн барелів).
по темі
До держбюджету України надійшов грант у розмірі 1,25 мільярда доларів від Сполучених Штатів Америки. Гроші витратять на оплату праці та соціальну допомогу
Україна може завдавати ударів по російській території з метою самооборони на тлі повномасштабної війни
Ціни на нафту зростають у п'ятницю, 19 травня, після зниження більш ніж на 1% у попередній день. Інвестори виявляють обережний оптимізм щодо зменшення ризику дефолту за боргом США
Втрати росії у війні в Україні на ранок понеділка, 5 червня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 210 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 11 танків та ББМ та 12 артсистем.
Територія Дніпропетровської області зазнала чергового ворожого обстрілу цієї ночі