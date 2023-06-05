Квота рф видобутку нафти в рамках домовленостей у форматі ОПЕК+ знизиться у 2024 році на 650 тисяч барелів за добу, що було погоджено на зустрічі представників країн організації в австрійській столиці Відні.

Разом з тим віце-прем'єр рф Олександр Новак заявляє, що країна не відмовляється від добровільного зобов'язання видобувати на півмільйона барелів нафти на день менше, ніж передбачено квотою.

На поточний рік російська квота становить 10,478 млн барелів на добу, а в 2024 році вона знизиться до 9,828 млн. Враховуючи добровільне скорочення, йдеться про зниження видобутку до 9,328 млн наступного року.

Квота Саудівської Аравії залишиться незмінною 2024-го (10,478 млн барелів).