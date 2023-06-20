Німеччина має лише 20 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм, тоді як до 2031 року за стандартами НАТО вона повинна мати 230 тис. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на документи уряду ФРН. Вимоги альянсу припускають, що цієї кількості снарядів вистачить 30 днів інтенсивних боїв.

За даними Spiegel, для поповнення нестачі Німеччини потрібно купувати 30 тис. боєприпасів на рік. Однак ймовірність випуску такої кількості снарядів видання називає сумнівною. Також зашкодити досягти поставленої мети можуть поставки снарядів Україні та їхнє витрачання на навчаннях.

Бундесвер має намір збільшити кількість контрактів на випуск боєприпасів. До початку липня планується узгодити дев'ять контрактів на 25 млн євро.

Міноборони ФРН також хоче розширити контракт із компанією Rheinmetall та купити у неї 16 тис. снарядів на 118 млн євро до 2026 року. Крім цього, розглядаються нові контракти з компанією Diehl на боєприпаси для гаубиць.

19 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що збройові арсенали альянсу спустошені, і брак озброєнь та боєприпасів необхідно заповнити найближчим часом спільними зусиллями.

У лютому Столтенберг говорив про плани НАТО збільшити цільові показники запасів боєприпасів. Держсекретар США Ентоні Блінкен говорив, що країни Заходу зіштовхнулися з їхнім дефіцитом для поставок Україні.

Нагадаємо, Японія надасть США снаряди для передачі Україні.