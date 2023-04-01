Мільйон снарядів для України. Для нас цілком безплатно. А для країн ЄС передбачений фінансовий бонус. Із загального бюджету ЄС, ті країни, що поставлять нам снаряди отримають відшкодування у 60% - загалом до мільярда євро.

Які суми передбачені й для яких держав? І як саме виконуватимуть план поставок? Розкаже Олена Абрамович.

Будуть кошти, будуть і нові замовлення та розширення виробництв. Таку тезу часто повторювали політики в Брюсселі, наполягаючи, що Євросоюз має затвердити спільну схему закупівель боєприпасів для України та поповнення власних запасів.

Відшкодовувати кошти вирішили з Європейського фонду миру. І щоб країни були певні, що це робочий механізм, в Брюсселі вперше за час війни відшкодували різним державам частину коштів, витрачених на допомогу Києву. І виявилось, що деякі країни запросили суми, розраховані на основі вартості нових матеріалів, а не наданого Україні.

Вони передають стару зброю, яка вже знята з виробництва, а компенсацію запитують на основі вартості сучасних альтернатив. Наприклад, вони передали "Стріли", компенсацію запросили, як для закупівлі "Стінгерів", які, звісно ж, набагато кращі.

Такі скарги деякі дипломати надали анонімно газеті "Politico". Стосувалися вони передусім Естонії, яка одержала найбільшу суму відшкодування. Журналісти отримали доступ до засекречених документів, у яких йшлося, що таку ж методику виставлення рахунку застосували й ряд інших країн - Фінляндія, Латвія, Литва, Франція та Швеція. Щоправда, шведи лише подекуди користувались найвигіднішою формулою. У Єврокомісії запевнили, що відшкодування прозоре, а зброя радянського зразка - це те, що просила Україна.

Петер Стано, речник Європейської служби зовнішньої дії:

Немає такого явища, як постачання застарілої зброї. Те, що країни-члени постачають Україні, насамперед базується на потребах Збройних сил України. Іншими словами, ми даємо Україні те, що вона просить. Відшкодування і як функціонує Європейський фонд миру - це справа країн-членів. Країни-члени самі визначають критерії та процедури. Всі отримують однаковий відсоток.

Країни члени домовились про відшкодування з Європейського фонду миру 84% від вартості поставленого в Україну. Проте, як рахувати цю вартість - методики відрізняються. Хтось враховує ціни нових матеріалів, хтось фактичну грошову вартість, за якою надане Україні спорядження можна було б перепродати. Інші - початкову ціну, за якою зброю купували колись. І така різноманітність підходів викликала певні суперечки між країнами.

Як зазначили інші дипломати ЄС, якби кожна країна використовувала методологію Естонії, Європейський фонд миру був би миттєво виснажений. І це справді підірвало б допомогу Україні.

Встановити суворіші правила і чіткіші критерії для відшкодувань закликають євродепутати. Та попри ці дрібні суперечки, запуск спільних закупівель боєприпасів для України таки дав поштовх європейським виробникам наростити обсяги. Так, польський уряд у середу ухвалив національну програму зі стимулювання виробництва боєприпасів на суму майже пів мільярда євро.

Матеуш Моравецький, премʼєр-міністр Польщі:

Затвердили програму, яка заохочує приватні структури, державні компанії, а також іноземні підприємства, які будуть перевірятися нашими службами, швидко взятися за цей виклик, щоб на території Польщі були побудовані нові заводи з виробництва боєприпасів.

За понад рік війни країни ЄС надали Україні 350 тисяч снарядів різного калібру. Тепер Брюссель поставив ціль доправити Києву втричі більше - мільйон артилерійських боєприпасів у найближчі 12 місяців. Для цього європейським заводам доведеться наростити виробництво в рази - і уряди уже взялися за це завдання.