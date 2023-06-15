Японія надасть США снаряди для передачі Україні - WSJ [ Редагувати ]
Японія розглядає можливість передачі США боєприпасів, які потім можуть бути відправлені до України та використані у контрнаступі українських військ. Про це 15 червня повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Як стверджують співрозмовники видання, Токіо може направити Вашингтону снаряди калібру 155 мм, керуючись підписаною у 2016 році двосторонньою угодою, згідно з якою країни можуть здійснювати обмін боєприпасами у рамках давнього партнерства у сфері безпеки.
Терміни постачання та кількість боєприпасів, які Японія може передати, не уточнюються.
Після вичерпання значних ресурсів з власних запасів США шукають можливості продовжувати підтримку України без шкоди для своєї боєздатності. Представник Пентагону заявив, що США "продовжують вести спільну роботу з Японією та ще 50 країнами щодо підтримки України".
Посол США в Японії Рам Емануель уточнив, що Вашингтон веде переговори з союзниками, оскільки "за останні 18 місяців американські запаси виснажилися".
Постачання боєприпасів стане поворотним моментом для ролі Японії у війні в Україні, оскільки Токіо з лютого 2022 року обмежувався передачею нелетальної допомоги, наприклад, шоломів, бронежилетів та автомобілів.
Зараз Японія може постачати військові системи та технології лише в ті країни, з якими спільно їх розробляє та виробляє. У цю категорію нині фактично потрапляють лише США.
25 квітня розпочалися консультації щодо перегляду чинних у країні обмежень на постачання зброї за кордон. У них беруть участь представники Ліберально-демократичної партії та її молодшого партнера з правлячої коаліції - центристської партії "Комейто".
Нагадаємо, у березні повідомлялося, що військове командування Японії запропонувало передати Україні списані HIMARS.
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