Японія розглядає можливість передачі США боєприпасів, які потім можуть бути відправлені до України та використані у контрнаступі українських військ. Про це 15 червня повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Як стверджують співрозмовники видання, Токіо може направити Вашингтону снаряди калібру 155 мм, керуючись підписаною у 2016 році двосторонньою угодою, згідно з якою країни можуть здійснювати обмін боєприпасами у рамках давнього партнерства у сфері безпеки.

Терміни постачання та кількість боєприпасів, які Японія може передати, не уточнюються.

Після вичерпання значних ресурсів з власних запасів США шукають можливості продовжувати підтримку України без шкоди для своєї боєздатності. Представник Пентагону заявив, що США "продовжують вести спільну роботу з Японією та ще 50 країнами щодо підтримки України".

Посол США в Японії Рам Емануель уточнив, що Вашингтон веде переговори з союзниками, оскільки "за останні 18 місяців американські запаси виснажилися".

Постачання боєприпасів стане поворотним моментом для ролі Японії у війні в Україні, оскільки Токіо з лютого 2022 року обмежувався передачею нелетальної допомоги, наприклад, шоломів, бронежилетів та автомобілів.

Зараз Японія може постачати військові системи та технології лише в ті країни, з якими спільно їх розробляє та виробляє. У цю категорію нині фактично потрапляють лише США.

25 квітня розпочалися консультації щодо перегляду чинних у країні обмежень на постачання зброї за кордон. У них беруть участь представники Ліберально-демократичної партії та її молодшого партнера з правлячої коаліції - центристської партії "Комейто".

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що військове командування Японії запропонувало передати Україні списані HIMARS.