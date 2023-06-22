Фейкові повірки лічильників: у столиці нова "схема" шахрайства [ Редагувати ]
КП "Київтеплоенерго" закликає мешканців і гостей Києва не довіряти оголошенням про повірки лічильників. Про це повідомляють на сторінці підприємства у Facebook.
За їхніми словами, за такими діями можуть стояти шахраї.
Рекламні оголошення в мережі Інтернет та на дошках оголошень про надання послуг з повірки лічильників централізованого опалення та гарячого водопостачання, які начебто пропонує КП "Київтеплоенерго", є фейковими.
Згідно з Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" проводити повірку можуть винятково сертифіковані організації з переліку, оприлюдненому на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Ознайомитися з повним переліком можна за посиланням.
Варто додати, що ви самостійно можете обрати організацію для повірки лічильника.
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