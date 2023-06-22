КП "Київтеплоенерго" закликає мешканців і гостей Києва не довіряти оголошенням про повірки лічильників. Про це повідомляють на сторінці підприємства у Facebook.

За їхніми словами, за такими діями можуть стояти шахраї.

Рекламні оголошення в мережі Інтернет та на дошках оголошень про надання послуг з повірки лічильників централізованого опалення та гарячого водопостачання, які начебто пропонує КП "Київтеплоенерго", є фейковими.

Згідно з Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" проводити повірку можуть винятково сертифіковані організації з переліку, оприлюдненому на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Ознайомитися з повним переліком можна за посиланням.

Варто додати, що ви самостійно можете обрати організацію для повірки лічильника.