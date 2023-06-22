Без черг і сидячи на дивані! В Україні відзавтра запрацює реєстр зброї. Отримати дозвіл на вогнепал або травматику можна буде за спрощеною процедурою та онлайн. Правоохоронці переконані: це полегшить облік дозволеного арсеналу.

А от яка доля чекає на власників стволів, що під час війни потрапили до рук як трофеї? Михайло Манилюк з'ясовував.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Стрілецька зброя. Різних калібрів. Різного призначення. Там, де певний час тривали бої, вона нерідко просто лежить під ногами. І такі трофеї часто потрапляють до рук цивільних.

Борис Ісаков, власник магазину зброї:

Мільйони стволів зараз знаходяться у населення, які ніде не зареєстровані, частина яких взагалі не підходять для цивільного життя - це гранатомети. Мені здається навіть танк в когось схований.

Трактор тягне танк, дідусь викрадає зброю в окупантів. Таких історій на війні - багато. Є навіть відеопідтвердження.

Михайло Манилюк, кореспондент:

За даними Міністерства внутрішніх справ України, понад мільйон одиниць зброї зареєстровано офіційно! Скільки не зареєстровано можна лише здогадуватися. За приблизними оцінками західних військових експертів, після закінчення війни з росією - на руках в українців може залишитися до трьох мільйонів стволів!

Дмитро Попов, колишній працівник СБУ:

Північні райони Київщини, там у великої кількості населення, у великої кількості осіб, які є прихильними військової служби, є зразки озброєння, які не є штатними.

Михайло Манилюк, кореспондент:

У Міністерстві внутрішніх справ навіть не проти, щоб люди - у прифронтових населених пунктах - були озброєні. В умовах війни - це елемент самозахисту. А от ховати свій арсенал від правоохоронців - точно не варто.

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України:

Та зброя, яка попала до наших громадян під час широкомасштабного вторгнення рф, вона не є їхньою власністю. Ми пропонуємо цю зброю зареєструвати й зберігати до закінчення воєнного стану. В тому числі для того, щоб зустріти ворога, якщо він піде десь на прикордонні території.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Проте знаходяться й ті, хто перетворює трофеї на чорний товар. Правоохоронці наголошують: навіть в умовах війни продаж нелегальної зброї - це злочин! Лише за чотири місяці цього року за фактами незаконного обігу зброї поліція зареєструвала понад дві тисячі проваджень.

Дмитро Тишлек, т.в.о. першого заступника голови Національної поліції України:

В межах тих проваджень було вилучено тисячу шістсот одиниць вогнепальної зброї, тисячу п'ятсот кілограмів вибухової речовини. І десь близько 14 тисяч боєприпасів.

На Харківщині поліцейські затримали сина з батьком, які відправляли клієнтам зброю поштою!

А в Ірпені на Київщини правоохоронці взяли на гарячому чоловіка, який намагався продати автомат Калашникова з набоями просто поруч із житловими будинками! Зловмиснику світить 7 років в'язниці!

Дмитро Попов, колишній працівник СБУ:

Криміналітет буде цим користуватися, і щодо цього вони дійсно не побіжать здавати зброю до поліції, і ця зброя буде час від часу спливати під час скоєння криміналу.

Борис Ісаков, власник магазину зброї:

Законодавчо треба цю процедуру якимось чином продумувати. Цю нелегальну зброю якось виймати з обігу. Чи перетворювати її у цивільну зброю, чи якось викупати у населення цю зброю.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Обіг зброї в Україні, а особливо в умовах війни, має бути під жорстким контролем, наголошують експерти! Правоохоронці повинні знати, скільки та яких саме стволів є в населення. Вже завтра в Україні почне діяти Єдиний реєстр зброї. Правоохоронці переконані: це допоможе автоматизувати процес реєстрації та обліку дозволеного арсеналу.

Завдяки Єдиному реєстру, власники зброї зможуть надати всі необхідні для реєстрації документи безпосередньо в магазині з продажу зброї, поштою або ж в електронному вигляді, навіть не виходячи з дому. Наявність у вас легальної зброї згодом буде відображатися у застосунку "Дія".

Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Трофейна зброя і взагалі питання, що стосується зброї, яка потрапила зі східних й південних територій країни - сьогодні це питання вирішується на законодавчому рівні. Яким чином таку зброю можна буде вносити в реєстр? Через органи поліції, через експертні служби.

Михайло Манилюк, кореспондент: