Українські протитанкісти знищують ворога в районі Бахмута [ Редагувати ]
Українські протитанкісти активно знищують ворога в районі Бахмута на Донеччині. Їхні цілі - не лише техніка. Завдяки станковим протитанковим гранатометам бійці ефективно атакують і ворожу піхоту. Про особливості роботи протитанкістів - наш спільний сюжет з кореспондентами Військового телебачення.
Цього разу працюємо з бійцями, що розташовуються за кілька кілометрів від позицій росіян.
Євгенія Гордієнко, кореспондентка Військового телебачення України:
Пересуваємося швидким кроком, тому що на цій ділянці ворожі обстріли - це буденність. До того ж погода ясна і ворожі БПЛА можуть фіксувати наше пересування.
Поки чекаємо на координати цілей, протитанкісти розповідають про свої бойові будні.
Позивний "Верба", військовослужбовець Збройних сил України:
Кожен день прилітає. В основному 120-м б'ють, але буває і танчиком. Але танчик - то таке.
Наші протитанкісти працюють не лише по техніці противника. Зазначають: нині доводиться часто бити по ворожій піхоті.
Позивний "Верба", військовослужбовець Збройних сил України:
Це актуально, і це класна штука для роботи по піхоті. Воно б'є щільно, страшно, і свистить, коли летить. Воно і на психіку давить.
І ось - координати отримано. Починається активна фаза роботи.
Євгенія Гордієнко, кореспондентка Військового телебачення України:
Під час пострілу йде шалена вібрація по підлозі, по землі, тому важливо стояти осторонь СПГ, і найнебезпечніше, за словами хлопців, це - стояти позаду.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Що найважливіше в роботі з СПГ? Добре наводитися і швидко перезаряджається.
Бійці кажуть: попри небезпеку готові й надалі бити ворога. Адже від цього залежить доля побратимів та батьківщини.
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