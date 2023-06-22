Українські протитанкісти активно знищують ворога в районі Бахмута на Донеччині. Їхні цілі - не лише техніка. Завдяки станковим протитанковим гранатометам бійці ефективно атакують і ворожу піхоту. Про особливості роботи протитанкістів - наш спільний сюжет з кореспондентами Військового телебачення.

Цього разу працюємо з бійцями, що розташовуються за кілька кілометрів від позицій росіян.

Євгенія Гордієнко, кореспондентка Військового телебачення України:

Пересуваємося швидким кроком, тому що на цій ділянці ворожі обстріли - це буденність. До того ж погода ясна і ворожі БПЛА можуть фіксувати наше пересування.

Поки чекаємо на координати цілей, протитанкісти розповідають про свої бойові будні.

Позивний "Верба", військовослужбовець Збройних сил України:

Кожен день прилітає. В основному 120-м б'ють, але буває і танчиком. Але танчик - то таке.

Наші протитанкісти працюють не лише по техніці противника. Зазначають: нині доводиться часто бити по ворожій піхоті.

Позивний "Верба", військовослужбовець Збройних сил України:

Це актуально, і це класна штука для роботи по піхоті. Воно б'є щільно, страшно, і свистить, коли летить. Воно і на психіку давить.

І ось - координати отримано. Починається активна фаза роботи.

Євгенія Гордієнко, кореспондентка Військового телебачення України:

Під час пострілу йде шалена вібрація по підлозі, по землі, тому важливо стояти осторонь СПГ, і найнебезпечніше, за словами хлопців, це - стояти позаду.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Що найважливіше в роботі з СПГ? Добре наводитися і швидко перезаряджається.

Бійці кажуть: попри небезпеку готові й надалі бити ворога. Адже від цього залежить доля побратимів та батьківщини.