На Таврійському напрямку є "відчутні" успіхи Сил оборони та просування вперед. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1230 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими склали, а пораненими - 202. Знищено 341 одиниці військової техніки противника.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

На Таврійського напрямку наші війська та ударні підрозділи продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках. Є просування вперед. Закріплюємось, розміновуємо. Успіхи відчутні, утім про результати розповідати ще зарано. Миттєво одразу їх не буде, бо шукаємо варіанти ефективного продовження наступальних дій...

Характер дій російських окупаційних сил тут не змінився. Вони сконцентровані на тому, щоб не допустити наше подальше просування.

За минулу добу втрати ворога в особовому складі - істотні. Безповоротні - 104, санітарні - 202, полон - двоє. Не беремо пошкоджене, а беремо чисту цифру знищено - 34 одиниці озброєння та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали понад 1230 вогневих завдань. У тому числі і контрбатарейна боротьба.

Противник спробував провести наступальні операції на околицях Авдіївки, без успіху. Так само ворог наступав на околицях Мар'їнки - отримав відсіч відійшов. Водночас із ворожої артилерії було обстріляно населені пункти Красногорівка, Мар'їнка та Георгіївка. Ворог провів невдалі наступи у бік населених пунктів Вугледар та Золота Нива.

Якщо говорити про Запорізьку вісь, то противник концентрується на обороні, зосереджуючи основні зусилля на запобіганні наступу наших військ. Ворог намагався повернути втрачені позиції поблизу Макарівки. Окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Новоданилівка, Оріхівське.

Під Красногорівкою наші підрозділи заволоділи кількома позиціями, які утримувалися з 2014 року. Це вже так звана територія "днр" під самісіньким Донецьком.