москва готується до облоги: введено режим контртерористичної операції - ГУР (відео) [ Редагувати ]
Після демаршу пригожина і початку руху пвк "вагнер" в бік столиці країни-окупанта, в низці регіонів росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
У зв’язку з цим російські силовики отримали дозвіл на:
- Прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки;
- Проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень;
- Силовий доступ в приватні та службові приміщення;
- Використання автомобільного транспорту громадян та організацій;
- Відключення всіх видів зв’язку;
- "Видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів".
Наразі москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту.
Призупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони.
Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 "дон" (москва - вороніж - ростов-на-дону - краснодар - новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости.
До москви стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.
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