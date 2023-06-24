Після демаршу пригожина і початку руху пвк "вагнер" в бік столиці країни-окупанта, в низці регіонів росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У зв’язку з цим російські силовики отримали дозвіл на:

Прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки;

Проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень;

Силовий доступ в приватні та службові приміщення;

Використання автомобільного транспорту громадян та організацій;

Відключення всіх видів зв’язку;

"Видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів".

Наразі москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту.

Призупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони.

Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 "дон" (москва - вороніж - ростов-на-дону - краснодар - новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости.

До москви стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.