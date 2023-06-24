"Никто не собирается по его требованию прийти с повинной": Пригожин відповів путіну [ Редагувати ]
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував звернення президента росії володимира путіна, який назвав розпочатий ним військовий заколот зрадою.
По поводу предательства родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей родины, мы воевали и воюем, все бойцы ЧВК Вагнер. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии.
Обіцянку путіна притягти учасників заколоту до відповідальності Пригожин не прокоментував.
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