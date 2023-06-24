У Білорусь із росії прилетіли п'ять транспортних військових літаків [ Редагувати ]
У Білорусі приземлилося п'ять транспортних військових літаків із росії. За наявною інформацією, літаки прилетіли порожніми.
Про це повідомляє "Белорусский Гаюн ".
"В даний момент на аеродром "Мачуліщі" заходять на посадку один за одним 5 одиниць Іл-76 ВКС РФ", - йдеться у повідомленні.
За даними видання, ці літаки прибувають до Білорусі порожніми.
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