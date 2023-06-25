Росіяни готуються до нових масованих атак і ведуть розвідку - Гуменюк [ Редагувати ]
Російські війська ведуть розвідку дронами на півдні України. Це може свідчити про підготовку до нових масованих ракетних чи дронових атак.
Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Ворог проводить розвідувальну діяльність. Очевидно, що збираються дані для наступних майбутніх атак, які, цілком ймовірно, ворог застосовуватиме. Тому що є отримання нової партії "Шахедів", є потенціал ракетний", - сказала речниця.
За її словами, окупанти часто завдають дронових та ракетних атак, коли не досягають успіхів на фронті, а у своїх пропагандистських ресурсах це подають як "перемоги".
"Зараз на бойовому чергуванні у Чорному морі 6 кораблів, серед яких залишився один підводний ракетоносій. Це ускладнена робота для протиповітряної оборони, але не неможливо. Чотири ракети типу "Калібр" готові до застосування", - додала Гуменюк.
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