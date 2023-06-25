російські окупанти використали хімічну зброю проти ЗСУ [ Редагувати ]
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російські війська вкотре застосували хімічні боєприпаси проти Сил оборони України. Про це поінформував речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
За його словами, протягом минулої доби супротивник зосередив сили на штурмових операціях на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Шершень уточнив, що на Авдіївському та Мар'їнському напрямках сталося 13 бойових зіткнень, причому майже всі припадають на район Мар'їнки. ЗС рф отримали відсіч і були змушені відступити на колишні позиції.
Окремо спікер-офіцер повідомив, що російські війська вкотре застосували хімічну зброю на передовій. Але доля зіграла "злий жарт" з росіянами.
"(Противник - ред.) застосовував танки, реактивні системи залпового вогню і ствольну артилерію, понад 440 обстрілів наших позицій. Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу - аерозольного, задушливої дії. Вітер дув в бік противника", - резюмував Шершель в ефірі телемарафону
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На Таврійському напрямку є "відчутні" успіхи Сил оборони та просування вперед. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1230 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими склали, а пораненими - 202. Знищено 341 одиниці військової техніки противника
З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 223 910 одиниць живої сили