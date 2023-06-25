російські війська вкотре застосували хімічні боєприпаси проти Сил оборони України. Про це поінформував речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

За його словами, протягом минулої доби супротивник зосередив сили на штурмових операціях на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Шершень уточнив, що на Авдіївському та Мар'їнському напрямках сталося 13 бойових зіткнень, причому майже всі припадають на район Мар'їнки. ЗС рф отримали відсіч і були змушені відступити на колишні позиції.

Окремо спікер-офіцер повідомив, що російські війська вкотре застосували хімічну зброю на передовій. Але доля зіграла "злий жарт" з росіянами.

"(Противник - ред.) застосовував танки, реактивні системи залпового вогню і ствольну артилерію, понад 440 обстрілів наших позицій. Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу - аерозольного, задушливої дії. Вітер дув в бік противника", - резюмував Шершель в ефірі телемарафону