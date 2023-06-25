Два літаки спеціального льотного загону "Росія", якими користується президент рф володимир путін, повернулися до Москви. Це випливає із даних сервісу Flightradar24, повідомляє "Агентство".

Літак путіна Іл-96-300 ПУ, оснащений обладнанням для управління армією, вилетів з аеропорту Внуково в напрямку Санкт-Петербурга 24 червня о 14:16 за московським часом (збігається з київським). У районі Твері, де знаходиться одна з резиденцій путіна, літак зник із радарів.

Йдеться про два літаки - Іл-96-300ПУ з бортовим номером RA-96021 та ІЛ-96-300ПУ з бортовим номером RA-96022.

За даними сервісу Flightradar24, перший літак у ніч на 25 червня близько 02:00 увімкнув систему виявлення над Тверською областю. Коли він долетів до Москви, він впродовж 15 хвилин кружляв над підмосковним містом Чеховим і приземлився о 03:43. Цей борт залишив Москву у суботу о 18:43.

Інший літак увімкнув систему виявлення о 01:13 також у районі Тверської області. Він приземлився у Москві о 01:50. Звідки летіли обидва літаки, невідомо.

Речник путіна Дмитро Пєсков заперечував, що президент рф залишав Москву 24 червня. Він стверджував, що президент працює у Кремлі.

Нагадаємо, ввечері 23 червня Євген Пригожин звинуватив міноборони рф в ударах по табору найманців ПВК "Вагнера". Після цього він оголосив, що його бійці вирушають "розбиратися" зі "свавіллям" у росії. Наступного ранку вагнерівці взяли під контроль Ростов-на-Дону і вирушили до Москви. Пригожин вимагав видати найманцям міністра оборони сергія шойгу та начальника Генштабу валерія герасимова.

ФСБ порушила проти Пригожина кримінальну справу про військовий заколот. володимир путін назвав те, що відбувається, зрадою та зрадою.

Увечері 24 червня прес-служба олександра лукашенка заявила про його переговори з Пригожиним, під час яких керівник ЧВК погодився зупинити рух найманців на Москву.

Сам Пригожин повідомив, що найманці повертаються до польових таборів згідно з планом. Після цього у Кремлі заявили, що кримінальну справу проти Пригожина буде припинено, а сам він поїде до Білорусі.