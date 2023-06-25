Бунт в рф та контрнаступ: про що Резніков говорив з главою Пентагону [ Редагувати ]
У неділю, 25 червня, міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорили бунт керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в рф та український контрнаступ.
Про це повідомив український міністр в Twitter.
Я мав телефонну розмову з моїм другом і колегою Ллойдом Остіном III. Ми говорили про останні події в росії.
Він зауважив, що вони з Остіном згодні з тим, що російська влада слабка і що наразі виведення російських військ з України є найкращим вибором для Кремля.
росії було б краще вирішувати власні проблеми.
Глава Міноборони також повідомив, що під час перемовин було обговорено питання українського контрнаступу.
Ми також обговорили контрнаступ ЗСУ та подальші кроки у зміцненні наших Сил оборони. Справи рухаються в правильному напрямку. Україна переможе.
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