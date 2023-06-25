У неділю, 25 червня, міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорили бунт керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в рф та український контрнаступ.

Про це повідомив український міністр в Twitter.

Я мав телефонну розмову з моїм другом і колегою Ллойдом Остіном III. Ми говорили про останні події в росії.

Він зауважив, що вони з Остіном згодні з тим, що російська влада слабка і що наразі виведення російських військ з України є найкращим вибором для Кремля.

росії було б краще вирішувати власні проблеми.

Глава Міноборони також повідомив, що під час перемовин було обговорено питання українського контрнаступу.