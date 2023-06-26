Уряд Німеччини разом з оборонним концерном Rheinmetall готує довгостроковий контракт на постачання Україні артилерійських боєприпасів. Про це повідомила газета Der Spiegel із посиланням на джерела у Бундестазі.

Угода передбачає постачання 333 тис. снарядів калібру 155 мм до 2029 року, у тому числі для поповнення запасів Бундестагу.

Перший пакет військової допомоги Україні з 20 тис. снарядів, розрахований на найближчі два роки, вже узгоджено. Видатки у розмірі 60 млн євро сплатить уряд Німеччини.

Крім того, у рамках контракту з компанією Rheinmetall вже у 2023 році Бундесвер отримає 20 тис. снарядів. До 2029 року Бундесвер може запросити додаткові комплекти боєприпасів у рамках контракту.

20 червня Spiegel із посиланням на документи уряду Німеччини повідомив, що у запасах Бундесверу залишилося лише 20 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм.

При цьому в 2031 році, відповідно до стандартів НАТО, Німеччина повинна мати 230 тис. таких снарядів.

Нагадаємо, в останньому пакеті військової допомоги Німеччина передала ЗСУ високоточні боєприпаси SMArt 155.