Німеччина готує довгостроковий контракт на постачання Україні снарядів - Spiegel [ Редагувати ]
Уряд Німеччини разом з оборонним концерном Rheinmetall готує довгостроковий контракт на постачання Україні артилерійських боєприпасів. Про це повідомила газета Der Spiegel із посиланням на джерела у Бундестазі.
Угода передбачає постачання 333 тис. снарядів калібру 155 мм до 2029 року, у тому числі для поповнення запасів Бундестагу.
Перший пакет військової допомоги Україні з 20 тис. снарядів, розрахований на найближчі два роки, вже узгоджено. Видатки у розмірі 60 млн євро сплатить уряд Німеччини.
Крім того, у рамках контракту з компанією Rheinmetall вже у 2023 році Бундесвер отримає 20 тис. снарядів. До 2029 року Бундесвер може запросити додаткові комплекти боєприпасів у рамках контракту.
20 червня Spiegel із посиланням на документи уряду Німеччини повідомив, що у запасах Бундесверу залишилося лише 20 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм.
При цьому в 2031 році, відповідно до стандартів НАТО, Німеччина повинна мати 230 тис. таких снарядів.
Нагадаємо, в останньому пакеті військової допомоги Німеччина передала ЗСУ високоточні боєприпаси SMArt 155.
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