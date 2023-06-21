Німеччина передала ЗСУ високоточні боєприпаси SMArt 155 [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
Збройні сили України отримали:
- неназвану кількість високоточних керованих боєприпасів калібру 155 мм (ймовірно, SMArt 155);
- 1 000 снарядів калібру 155 мм (раніше передали 23 500);
- 6 прикордонних патрульних машин (раніше передали 146);
- 2 тягачі 8x8 HX81 та 2 напівпричепи (раніше передано 23 і 18 відповідно).
SMArt 155 (нім. Suchzünder Munition für die Artillerie 155) - німецький високоточний 155 мм касетний артилерійський снаряд, спроєктований для стрільби на великі відстані й ураження бронетехніки.
SMArt 155 містить два касетні бойові елементи, які мають кумулятивні бойові частини.
У списку озброєння , яке ФРН готує до передачі, зазначені ракети до ЗРК Patriot.
У минулому пакеті допомоги Німеччина передала України 2 танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 1).
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