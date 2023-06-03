Наростити виробництво, щоб і свої запаси амуніції поповнити, і Україну у довготривалій перспективі забезпечувати - це частина так званого "плану Борреля".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни НАТО пришвидшитись із рішеннями щодо нарощення боєприпасів. Про це він сказав в інтервʼю виданню "Блумберг". Тим часом Європарламент проголосував у четвер постанову, яка має полегшити процеси виділення державних коштів на виробництво боєприпасів для України. Про що мова і які наразі справи з постачання амуніції - розкаже Олена Абрамович.

У Брюсселі план із нарощення виробництва боєприпасів назвали абревіатурою ASAP. Така ж комбінація літер з англійської мови традиційно розшифровується як "якомога швидше". Та хоч представили план ще в березні, тут досі звучать нарікання, що розігнатися з виробництвом країни ще не встигли.

Єнс Столтенберг, генсек НАТО:

Що нам потрібно, то це підписання контрактів, тому що тоді промисловість готова інвестувати й нарощувати виробництво.

Наростити виробництво, щоб і свої запаси амуніції поповнити, і Україну у довготривалій перспективі забезпечувати - це частина так званого "плану Борреля". Верховний представник ЄС з питань безпеки представив його на початку березня, а минулого тижня відзвітував щодо першого пункту - надання Києву наявних на складах боєприпасів. Протягом року країни-члени Євросоюзу мають доправити до України мільйон снарядів, переважно калібру 155 міліметрів.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань безпеки:

Останні цифри насправді набагато кращі, ніж ті, які я мав десять днів тому, тому що наразі було оголошено, що в рамках цього плану дій країни-члени поставили 220 000 артилерійських боєприпасів різного калібру та 1300 ракет.

Постачати те, що є, не чекаючи виробництва нових боєприпасів, країни взялися активніше після домовленості, що поповнювати спорожнілі склади будуть завдяки спільним оптовим закупівлям зі знижками. І щоб виробники могли виконати великі замовлення, Єврокомісія передбачила пів мільярда євро для них - на розширення ліній виробництва, підготовку додаткового персоналу тощо. Європарламент у четвер проголосував за спрощену процедуру виділення цих коштів.

Щодо пропозиції Єврокомісії встановити Акт про підтримку виробництва боєприпасів - поправка 13 - усне голосування. Голосування відкрито.

Та це не останній бюрократичний крок. Щоб Брюссель нарешті виділив кошти, потрібно пройти ще кілька етапів затверджень в інституціях. Триватиме це до середини липня. Саме тому зараз звучать заклики до країн не чекати і уже зараз підписувати контракти з виробниками. За словами дипломатів, частина країн уже за це взялися. А той факт, що для підтримки оборонної промисловості будуть вперше використані кошти з бюджету ЄС, є сигналом для росії - не сподіватися виграти війну в довгостроковій перспективі, очікуючи, що підтримка Заходу зникне.