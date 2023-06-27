У Кременчуку Полтавської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи, також вибухи чули у Сумах. Про це повідомляє "Суспільне".

Вдень 27 червня російські бомбардувальники Ту-22М3 запустили ракети, які зайшли в Україну над Сумщиною, пролетіли до Полтавщини, після чого у Кременчуці почули вибух.

Очільник Полтавської області повідомив про приліт у дачний кооператив. Попередньо обійшлося без жертв.Попадань до об'єктів критичної інфраструктури не зафіксовано.

Нагадаємо, 27 червня 2022 року росіяни завдали ракетного удару по Кременчуку, влучили у ТЦ "Амстор". Там загинула 21 людина, 77 були поранені.