Під завалами торгового центру "Амстор" у Кременчуці рятувальники виявили ще 6 фрагментів тіл загиблих, загалом з початку робіт знайдено 28 фрагментів тіл. Про це повідомляє ДСНС.

Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор" додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл. Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано.

Нагадаємо, 27 червня окупанти завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Момент потрапляння 12-метрової ракети Х-22 зафіксували камери відеоспостереження, встановлені у парку неподалік. На них видно - удар був таким сильним, що за пів кілометра від місця вибуху люди падали, хтось - стрибав у воду.