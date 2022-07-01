Під руїнами ТЦ в Кременчуці знайшли фрагменти 28 тіл, кількість загиблих зросла до 19 [ Редагувати ]
Під завалами торгового центру "Амстор" у Кременчуці рятувальники виявили ще 6 фрагментів тіл загиблих, загалом з початку робіт знайдено 28 фрагментів тіл. Про це повідомляє ДСНС.
Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор" додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл.
Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано.
Нагадаємо, 27 червня окупанти завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Момент потрапляння 12-метрової ракети Х-22 зафіксували камери відеоспостереження, встановлені у парку неподалік. На них видно - удар був таким сильним, що за пів кілометра від місця вибуху люди падали, хтось - стрибав у воду.
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