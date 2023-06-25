Ворог обстріляв Куп'янський район Харківської області, поранено цивільного [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали удару по селу Кругляківка Куп'янського району Харківської області. Внаслідок удару було поранено цивільного.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Як пише Синєгубов, протягом минулої доби росіяни обстріляли прифронтові та прикордонні населені пункти:
Харківського;
Куп'янського;
Чугуївського районів області.
Зокрема, під вогнем перебували населені пункти:
Червона Зоря;
Ветеринарне;
Козача Лопань;
Огірцеве;
Гатище;
Красне Перше;
Дворічна;
Масютівка;
Кислівка;
Берестове;
інші.
"У селі Кругляківка Куп'янського району поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік", - пише голова ОВА.
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