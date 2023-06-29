Генерала рф Суровікіна затримали після заколоту "вагнерівців" - FT [ Редагувати ]
російського генерала Сергія Суровікіна затримали після невдалого заколоту найманців ПВК "Вагнера". Його підозрюють в тому, що він обрав сторону Євгена Пригожина під час бунту. Про це повідомляє Financial Times.
Від Суровікіна, високопоставленого російського генерала, який, як відомо, мав добрі стосунки з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, не було жодних повідомлень протягом кількох днів. Його затримали.
Втім, досі залишається незрозумілим, чи Суровікіну висунули звинувачення в участі в бунті під проводом Пригожина в суботу, чи просто затримали для допиту.
Як пише видання, члени московської еліти заявили, що глава кремля володимир путін розпочав операцію з очищення верхівки служб безпеки. Оскільки диктатор намагається придушити спротив критиків, відновити порядок і свій авторитет після першої спроби державного перевороту в росії за останні десятиліття.
путін знав про [плани заколоту Пригожина] заздалегідь, як ми розуміємо, і тому міг до певної міри підготуватися. Він міг побачити, хто що робив того дня. І зараз займається чисткою.
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