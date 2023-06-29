російського генерала Сергія Суровікіна затримали після невдалого заколоту найманців ПВК "Вагнера". Його підозрюють в тому, що він обрав сторону Євгена Пригожина під час бунту. Про це повідомляє Financial Times.

Від Суровікіна, високопоставленого російського генерала, який, як відомо, мав добрі стосунки з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, не було жодних повідомлень протягом кількох днів. Його затримали.

Втім, досі залишається незрозумілим, чи Суровікіну висунули звинувачення в участі в бунті під проводом Пригожина в суботу, чи просто затримали для допиту.

Як пише видання, члени московської еліти заявили, що глава кремля володимир путін розпочав операцію з очищення верхівки служб безпеки. Оскільки диктатор намагається придушити спротив критиків, відновити порядок і свій авторитет після першої спроби державного перевороту в росії за останні десятиліття.