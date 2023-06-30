У Броварах масажист зґвалтував 15-річного хлопчика (відео) [ Редагувати ]
У Броварах чоловік, який працював масажистом, зґвалтував неповнолітнього юнака на території оздоровчо-реабілітаційного центру. Про це повідомив начальник поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов.
15-річний підліток через певні вади зі здоров'ям тривалий час відвідував процедуру масажу. Під час чергового сеансу, на який юнак прийшов сам, 46-річний злочинець вчинив наругу.
Ґвалтівник скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті здійснив дії сексуального характеру.
Ми затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Про наругу над дитиною в поліцію повідомила матір, який зізнався син.
Слідчі Броварського управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої особи [ч. 3 ст. 152 ККУ].
Нагадаємо, у травні рецидивіст зґвалтував у Броварах 4-річну дівчинку.
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