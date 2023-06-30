Збоченцю загрожує до 12 років тюрми

У Броварах чоловік, який працював масажистом, зґвалтував неповнолітнього юнака на території оздоровчо-реабілітаційного центру. Про це повідомив начальник поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов.

15-річний підліток через певні вади зі здоров'ям тривалий час відвідував процедуру масажу. Під час чергового сеансу, на який юнак прийшов сам, 46-річний злочинець вчинив наругу.

Ґвалтівник скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті здійснив дії сексуального характеру. Ми затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про наругу над дитиною в поліцію повідомила матір, який зізнався син.

Слідчі Броварського управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої особи [ч. 3 ст. 152 ККУ].

Нагадаємо, у травні рецидивіст зґвалтував у Броварах 4-річну дівчинку.