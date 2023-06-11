Під Броварами на Київщині поліцейська насмерть збила військового, який перебігав дорогу в невстановленому місці. Про це повідомляють столичні пабліки.

Аварія сталася у неділю, 11 червня, близько 14:00 між Броварами та Калинівкою на трасі "Київ-Чернігів".

Автомобіль Skoda Octavia A5 наїхав на чоловіка. Як повідомили у поліції Київщини, 42-річний член Добровольчого формування територіальних громад (ДФТГ) переліз через бетонну огорожу траси та намагався перебігти дорогу, однак потрапив під машину.

Удар був такої сили, що капот увім'яло на лобове скло. Пішохід, на жаль, загинув на місці... Розбита вщент голова та відірвана нога...

За кермом "Шкоди" знаходилась старший лейтенант поліції, яка керувала власним автомобілем поза службою. Жінка одразу викликала "швидку" та повідомила керівництво про подію.