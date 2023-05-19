У Броварах рецидевіст зґвалтував 4-річну дівчинку: всі подробиці (фото) [ Редагувати ]
Поліція Київщини затримала негідника, який цієї ночі зґвалтував дитину в Броварах. Ним виявився 48-річний уродженець Бердянська, раніше судимий за розбій та грабіж.
Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов так прокоментував злочин:
Якою ж істотою треба бути, щоб чинити сексуальне насильство над 4-річною дівчинкою.
Водночас звертаюсь до батьків, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів.
Як вдалося з'ясувати, вчора, 18 травня, мама дівчинки збиралася до лікаря, а доньку на якийсь час залишила у подруги. Ближче 19:00 до квартири, де перебувала дитина, зайшов погостювати ґвалтівник.
Жінки у той момент поралися на кухні, коли почули, як кричить мала. Вони кинулися у кімнату, де до цього вона спокійно гралася, та побачили, як з квартири поспіхом втікає їх гість. Лікарі оглянули дівчинку та підтвердили ознаки статевого акту на тілі дитини.
Нагадаємо, на початку травня у Черкасах двоє поліцейських зґвалтували неповнолітню дівчину.
Зловмисник - вимушений переселенець з окупованого з Бердянська, раніше судимий. Він працював технічним працівником в одному з броварських ліцеїв. Зловживав алкоголем, ймовірно, на момент скоєння злочину був нетверезим.
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