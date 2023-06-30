"Укрпошта" з 1 липня підвищить тарифи на відправлення по Україні та за її межами. Про це повідомила пресслужба компанії.

Вартість доставлення відправлень "Укрпошта Експрес" збільшиться у середньому на 10 грн для пересилання в межах однієї області та на 8 грн для пересилання в межах всієї країни.

Діятимуть нові тарифи на послуги "Укрпошта Стандарт", де середнє підвищення становить 7 грн на доставку по Україні, а в межах окремої області - 10 грн.

Клієнти сплачують тільки за фактичну вагу відправлення, не переплачуючи за "повітря". Наприклад, раніше вартість доставки відправлення вагою до 1 кг у межах України становила 35 грн, а після перегляду тарифів вона збільшиться до 42 грн. А доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 70 грн, порівняно з попередніми 60 грн - до перегляду тарифів.

На 5 грн зросте вартість послуги "Укрпошта Документи" та вартість кур’єрського забору або доставки. Для корпоративних клієнтів Укрпошти продовжує діяти гнучка система знижок.

Будуть внесені зміни у вартість на доставку "дрібних пакетів рекомендованих" на всі зони та на доставку посилок до 7 країн Близького Сходу, зокрема Алжиру, Афганістану, Катару, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії та Тунісу. Ці зміни становитимуть 10% від поточних тарифів. Це перший перегляд цін на міжнародну доставку.

Нагадаємо, з 1 липня на українців чекає ціла низка змін. "Подробиці" аналізували, які тарифи зростуть, і що подорожчає.