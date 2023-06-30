Російська війська вдарили по школі у Покровському районі на Донеччині. Розпочато розслідування за фактом загибелі двох та поранення шістьох працівників, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Близько 11:20 окупаційні війська рф вдарили з реактивних систем залпового вогню по селу Сергіївка Покровського району.

Рашисти влучили по території місцевої школи, в якій на момент обстрілу перебували 12 людей - представники адміністрації, вчителі та технічний персонал.

Внаслідок обстрілу загинули 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Шестеро інших співробітників, з них четверо чоловіків віком від 54 до 69 років та двоє жінок 24 і 34 років зазнали тілесних ушкоджень.

Частину будівлі школи зруйновано, розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощено меблі та шкільний інвентар.

Нагадаємо, 27 червня окупанти вдарили по Краматорську "Іскандерами", поціливши по популярній піцерії. Жертвами рашистів стали 12 людей.