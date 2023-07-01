В Україні закінчився карантин через пандемію COVID-19 [ Редагувати ]
З 1 липня в Україні закінчується період карантину та режиму надзвичайної ситуації, введених у зв'язку з пандемією COVID-19. Цей період тривав 1193 дні. Про це повідомили у МінРеінтеграції.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів заявив, що за період пандемії Уряд відпрацював механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни.
У МОЗ України зазначили, що лікарі виконали неймовірну роботу. У часи, коли світ ще не знав, наскільки небезпечний COVID-19, коли не було вакцини та змоги хоч якось убезпечитись від тяжких наслідків хвороби, медики, не вагаючись, прийняли цей виклик та продовжували працювати.
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З 1 липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19
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