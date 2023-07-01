До 15 років тюрми за корупцію в судах: Зеленський підписав указ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції в системі правосуддя". Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.
Відповідно до рішення РНБО пропонується:
- внести зміни до Кримінального кодексу України в частині посилення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна;
- внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України в частині посилення ролі інституту суду присяжних та розширення випадків його застосування;
- проведення Вищою радою правосуддя перевірки всіх суддів Верховного Суду на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків або грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності джерел походження майна;
- удосконалити порядок обрання суддів Верховного Суду до Великої Палати Верховного Суду та запровадження механізму їх відкликання зборами суддів відповідних касаційних судів;
- проведення за рішенням Вищої ради правосуддя перевірки на предмет можливого вчинення дисциплінарних проступків, грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності джерел походження майна всіх суддів відповідного суду в разі повідомлення одному із суддів цього суду про підозру в отриманні неправомірної вигоди, що підриває суспільну довіру до цього суду та авторитет правосуддя;
- переглянути та скорегувати процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, передбачивши чітке визначення кожної з підстав дисциплінарної відповідальності судді та кореспондуючого виду дисциплінарного стягнення, а також умов та строків його погашення, із застосуванням при цьому кращих світових практик;
- провести ефективне і прозоре кваліфікаційне оцінювання суддів за кращими світовими стандартами та методиками як одного з пріоритетних завдань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- можливість запровадження періодичного психофізіологічного опитування суддів із застосуванням поліграфа;
- запровадження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа як умови при доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду, конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду;
- ухвалити справедливі та прозорі правила і процедури розгляду етичних порушень членами Вищої ради правосуддя;
- прискорити прийняття проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя;
- прийняти проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України;
- розглянути і вирішити питання стосовно утворення в Україні суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій.
Нагадаємо, 15 травня на хабарі $2,7 млн затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва.
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