"Системна корупція в суді має бути викорінена": Денис Маслов розповів про хід судової реформи (відео)

Україна виконала дві умови з семи - у сфері судової реформи та медіазаконодавства - на шляху до переговорів про приєднання до Євросоюзу. На черзі домашнє завдання 5 вимог від Єврокомісії: це і боротьба з відмиванням коштів, антикорупційний закон, антиолігархічна реформа, а також реформи Конституційного суду та Вищої Ради правосуддя