Прихильники незалежності Чечні воюють на боці України ще з 2014-го року, коли росія окупувала Крим, а на Донбасі створила гібридні держави. Глава Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв заявив, що за нашу країну воює п'ять батальйонів. Дійсно, мужні воїни, які боряться за свободу, за незалежність, ту яку свого часу не могли відстояти у кремля. Наша історія - про батька й сина, які народилися в Україні, але у їхніх жилах тече кавказька кров, народу незалежної Ічкерії. Чому ж вони так ненавидять росію - дізнався Михайло Манилюк.

У цій старенькій хатині військовослужбовець із позивним "Бача" нині тимчасово проживає разом із сином та маленьким пухнастиком.

А це - його зброя. Гвинтівка, що допомагає на фронті знищувати ворога.

Двухпроцесорний компʼютер. - На яку відстань? - 1800 метрів. Вот этот прицел с первого выстрела сам делает поправки. Вот он видит цель, а я чето не туда сделал и сразу он отправляет снимок на телефон, на планшет, к которому я привязан.

Знищував ворога на відстані шістсот метрів - ділиться воїн. На рахунку - десятки ліквідованих російських окупантів.

- На ньому зброя? - Война, я маджахед, я убиваю захватчиков, которые пришли на нашу землю. - В Корані, що написано, якщо хтось ступає..? - На мою землю, я его должен обязательно уничтожить, потому что я мужчина, я защитник, я здесь, на своей земле, ето ко мне пришли, здесь вся книга о добре.

"Бача" народився у Запорізькій області, але в його венах тече кавказька кров.

Позивний "Бача", військовослужбовець Збройних сил України:

С 1761 года, по 1863 год на Кавказе шла война. И потом когда россия захватническая захватили земли Черкесии, было вынужденное расселение народов по всей планете и вот волей судьбы наши предки, когда попали на нынешнюю територию Запорожской области, там проживали нагайци, которые приютили нас, потом соответственно империя всех нагайцев выселила и все стали русскими...

Снайпер. Розвідник. За плечами у військового - чималий бойовий досвід. Війна в Афганістані, Друга Чеченська війна. Він - активний учасник Революції Гідності в Україні. 2014-го року поповнив лави добровольчого батальйону імені Шейха Мансура, що був сформований головою уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмедом Закаєвим. А коли 24 лютого 2022 року російські окупанти розпочали повномасштабну агресію, "Бача" став на захист України!

Позивний "Бача", військовослужбовець Збройних сил України:

Начинал от Луганска, Широкино, Пески. - Тобто напрямки різні? - Всякие были. Херсон, Николаев, Луганская, Донецкая область, все прошли. - Які населені пункти звільняли від ворога? - Это в Николаевской и Херсонской области. Александровка, Благодатное. - Це під час отого контрнаступу Збройних сил України? - Да. Короче весь правый берег Днепра. Бригада наша принимала участвие в освобождении наших украинских населенних пунктов.

Разом із чоловіком воюють його сини. Двадцятирічний Віктор - аеророзвідник. Зараз - із батьком на відновленні. Але й під час відпочинку часу не втрачає!

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Подписал контракт в 2021, когда исполнилось восемнадцать лет, сейчас мне двадцать, второй год контракта. Аеророзвідкой я занимался на Донецком направлении - Соледар, Херсонское направления, все облетал там, все знаю.

За два роки війни російським воякам вдалося приземлити лише один безпілотник хлопця. На цих кадрах - той самий момент.

Мы тогда штурмували село и сказали, что по нашей пихоте, по нашим пацанам стреляет снайпер, я спустился на высоту 10-20 метров и полетел его искать, дистанция била триста метров и пропала связь с пультом, я не мог им управлять. Пуля вот сюда попала и он просто упал моментально.

Зараз у воїна - чотири розвідувальних дрони і три бойових.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Він може нести с собой полтора кілограма вибухівки, это з возвратом, он может еще и вернуться, и может нести два килограма - это уже в другую сторону. Пока я эту технику осваиваю. Я вот этой техникой неплохо доставал русских, им было от этого плохо, когда я работал, если я полностью овладею вот этой вот машиной - спать они не будут, вообще никогда.

Віктор зізнається - зараз міг би навчатися десь в університеті. Міг би навіть виїхати за кордон. Але то був би не він!

Не вижу такого розклада, что б я где-то сидел в Одессе кофе пил и знал, что у нас в стране происходит вооруженный кофликт - и просто пить кофе и спокойно спать. Я так не могу. Я думаю от отца передался мне этот боевой дух. Он тоже воюет очень давно и я думаю, у меня это от него.

Позивний "Бача", військовослужбовець Збройних сил України:

Выбор правильний, мужской. Именно мужчина должен быть сдесь, чтобы потом смело смотреть в глаза людям, которые защищают свою землю, свою родину.

"Бача" розповідає - він завжди знав, що росія рано чи пізно піде на нас війною.

Позивний "Бача", військовослужбовець Збройних сил України:

Я всем говорил, что они нам никакие не братья, хотя бы мы на русском разговариваем, на китайском, на узбекском, они всё равно орда. Орда - это не то слово, это еще нормальное слово, они неандертальцы какие-то, они не понимают, они разрушить, поломать, взорвать - это в их в крови.

За антиросійську позицію кремлівські спецслужби оголосили полювання на нашого героя. Та чоловік не боїться зустрітися віч-на-віч із ворогами.

Бо майже все - віддав війні. І нині - керуючись досвідом - впевнено заявляє: ми переможемо, лише тримаючись разом - брат із братом, мати з донькою, батько з сином.